Avola come i Navigli, il sindaco "Denuncia per i genitori che non vigilano sui comportamenti dei figli"

Assembramenti e poche mascherine: così l'immagine di Avola sembra ricordare quella dei Navigli di Milano.

Non si fà attendere la reazione del sindaco Luca Cannata il quale spiega: "Ho chiesto alla Polizia Municipale di denunciare quei genitori che non vigilano sui propri figli minori e che mettono a rischio la propria e altrui salute".

"In alcune città si sta pensando addirittura di tornare indietro, di tornare al blocco...e se ciò accadesse ad Avola significherebbe la fine per il nostro tessuto produttivo e sociale. - dice Cannata - Dunque invito tutti al rispetto delle regole per non vanificare ogni sforzo fatto in questi mesi e per tornare alla normalità e ripartire come tutti desideriamo"