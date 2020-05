La Fase 2 a Siracusa tra vecchi e nuovi rifiuti abbandonati in strada. In zona mare un compattatore per gli sfalci

La fase 2 a Siracusa parte con la presenza di rifiuti di ogni tipo abbandonati in città, rifiuti vecchi e nuovi si potrebbe dire. Il quartiere la Borgata, dopo una lungo processo di sensibilizzazione e bonifica, torna ad essere strapieno di sacchetti ad angolo. Ma anche nella "civile" zona Nord della città la situazione non è da meno.

Nei pressi di viale Zecchino, dove sono stati rimossi da poco i cassonetti, regna mobilia, sacchi e qualsiasi tipo di rifiuto.

Non solo, poi c'è la spazzatura "nuova", quella a cui non eravamo abituati, e cioè le mascherine. Anche loro adesso sono apparse sui marciapiedi, abbandonate dopo l'utilizzo (un gesto di chiara incoscienza anche in termini di contagio da Covid 19).

Intanto l’azienda Tekra srl ha comunicato che metterà a disposizione delle utenze della zona di Contrade Marine nelle prossime due settimane, al lunedì ed al venerdì, un compattatore per il ritiro degli sfalci.

Questo il calendario:

Lunedì 11 maggio dalle ore 08.00 alle 14.00 – Fanusa (distributore Terrauzza);

Venerdì 15 maggio dalle ore 08.00 alle 14.00 – Fontane Bianche (via Lago di Varese);

Lunedì 18 maggio dalle ore 08.00 alle 14.00 – Plemmirio (via Capo Murro di Porco, angolo via Opale);

Venerdì 22 maggio dalle ore 08.00 alle 14.00 – Arenella (piazzale Samoa).

Inoltre, da oggi riapre anche il CCR di Arenaura che si aggiunge a quello di Targia

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

- dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00;

- la domenica dalle ore 8.00 alle 14.00;

- il lunedì dalle ore 13.00 alle 19.00.

L'accesso al centro sarà consentito a due sole utenze per volta, dotate di mascherina e guanti monouso