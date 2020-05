Siracusa, si conclude oggi la festa del Patrocinio di Santa Lucia

Ultimo giorno, oggi, per la festa del Patrocinio di Santa Lucia per quest'anno tutta sul web a causa dell'emergenza Coronavirus. Per l'occasione è stata aperta la nicchia che custodisce il simulacro argenteo, diversi i momenti di preghiera.

Oggi messa del patrocinio nel Sepolcro di Santa Lucia presieduta dal rettore della Basilica di Santa Lucia fra Daniele Cugnata. Nei giorni 6, 7 e 8 maggio si celebra il 285 esimo anniversario del prodigioso sudore della statua che si trova nel tempietto. Oggi si ricorda l’evento: il sepolcro ospita la statua marmorea di Lucia, realizzata da Gregorio Tedeschi nel 1634, che miracolosamente trasudò nel 1735.

Oggi alle ore 18.00 coroncina a Santa Lucia e alle ore 18.30 celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook della Basilica. Sarà presente il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Giuseppe Piccione che porterà una reliquia della martire.

Stasera alle 21.00 i frati hanno organizzato uno speciale dedicato al prodigioso sudore con studiosi e storici che andrà in onda sempre su facebook.