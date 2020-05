Siracusa, domani la prima “Festa dell’Europa” completamente online

Prima “Festa dell’Europa” completamente online organizzata dal team di “Restiamo Comunità” fissata per sabato 9 maggio dalle ore 10 fino alle 13, promossa dall’Intergruppo Federalista Europeo all’ARS, dal Movimento Europeo Italia, dal Movimento Federalista Europeo, dall’associazione Cultura Italia e dall’associazione Erasmo, centro studi per Ricerca, Formazione e Documentazione sull’Europa Sociale, in diretta sulla pagina Facebook di Res e sul canale Youtube raggiungibile al seguente link https://youtu.be/cievenOWp6g , con ospiti prestigiosi che si confronteranno sui temi dell’Europa.

“La diretta sarà suddivisa in 3 panel tematici – spiega Giovanni Cafeo, promotore di “Restiamo Comunità” e conduttore dei vari interventi video – il primo è intitolato " Dal Manifesto di Ventotene al 70° anniversario dalla dichiarazione Schuman" e avrà ospiti Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia, Luisa Trumellini, Segretario nazionale del Movimento Federalista Europeo, la Senatrice Laura Garavini in rappresentanza dell’Intergruppo Federalista Europeo del Senato e Angelo Argento, Presidente dell’associazione Cultura Italiae”.

“Il Secondo panel invece si intitola "Mobilità e capitale umano: valore e forza d’Europa" - prosegue Cafeo – e vedrà l’intervento di Sara Pagliaia, coordinatrice Erasmus per Indire, il prof. Andrea Bernardi, docente all’Università di Oxford, l’On. Massimo Ungaro, Parlamentare Nazionale e Giacomo D’Arrigo, presidente dell’associazione Erasmo”.

“A chiudere la giornata ecco infine il panel dedicato alla "Rinascita Europea in tempi dell’emergency e recovery", curato dall’On. Sandro Gozi, europarlamentare, da Andrea Fioravanti del LInkiesta.it, dall’On. Bruno Tabacci, coordinatore dell’Intergruppo Federalista Europeo alla Camera e da Stefano Ingallina, coordinatore regionale per la Sicilia del Movimento Europeo Italia nonché esperto di tematiche ambientali”.