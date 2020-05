Avola guarda alla Fase 3, tavolo tecnico tra amministrazione, sindacati e associazioni datoriali

Tavolo tecnico online, per lunedì prossimo, del sindaco di Avola, Luca Cannata, rappresentanti delle associazioni datoriali di categoria e sindacati locali per affrontare quella che di fatto può essere intesa come la Fase 3.

“Siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie – assicura il primo cittadino – al rilancio delle attività imprenditoriali e soprattutto quelle legate al turismo, come abbiamo sempre fatto. Vogliamo lavorare quindi in stretta sinergia con gli attori principali della nostra economia e capire come affrontare la ripartenza sulla base del norme in campo”.