Siracusa, riaperti gli uffici dell'Iacp per i servizi essenziali

Il 6 maggio l'Iacp di Siracusa ha riaperto gli uffici agli utenti per l’erogazione dei servizi essenziali con le adeguate misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute dei dipendenti e quella degli utenti.

Oltre alla sanificazione preventiva degli ambienti, che sarà ripetuta ciclicamente, saranno regolamentati i flussi in ingresso alla sede che avviene con un sistema di elimina code. Gli utenti, che devono essere provvisti di mascherina protettiva, prima dell’accesso, sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, con l’utilizzo di termoscanner portatile da parte dell’addetto alla vigilanza. Nella hall di ingresso l’Ente mette a disposizione degli utenti idonea soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani.

Nelle postazioni di ricevimento dell’utenza sono stati installati pannelli protettivi in plexiglass per garantire il necessario distanziamento con i dipendenti dell’Ente che, comunque, sono provvisti di mascherine di protezione.

L’Ente effettuerà un costante monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle misure adottate.