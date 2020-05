Siracusa, coronavirus: Granata: "Per il turismo cambio radicale del modello di accoglienza"

Andare oltre il turismo di massa, puntando tutto sulla sicurezza sanitaria, la vivibilità e l’equilibrio. Queste le caratteristiche del turismo dopo il coronvirus come sostiene l'assessore del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

"A Siracusa - afferma - si potrà utilizzare al meglio lo spazio urbano ma senza assedi generalizzati di tavoli e sedie ovunque. Con il Sindaco e la Giunta ci faremo trovare pronti a una stagione diversa dalle altre, in attesa che si perfezioni la fattibilità e la programmazione di un cartellone di eventi culturali che, iniziando dalle Rappresentazioni Classiche (l’Inda deve sciogliere presto il nodo sulla stagione e su altri contributi che potrà e dovrà dare alla Città) possa iniziare a disegnare una stagione che potrà e dovrà portarsi fino al dicembre 2020.

Meno macchine, meno caos, meno confusione e più qualità e serenità nell’accoglienza dei Viaggiatori di altre città siciliane e - auspica Granata - speriamo, italiane.

La Sicilia in generale e Siracusa e il SudEst in particolare conclude - hanno tutte le caratteristiche per diventare un modello di nuovo Viaggio nella più grande stratificazione storica, monumentale, paesaggistica e ambientale del Pianeta. Magli imprenditori del settore che dovranno essere i primi a migliorare la qualità dei servizi e a cogliere lo spirito dei tempi”.