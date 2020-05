Cimitero di Siracusa, aperti primo, secondo e terzo cancello

Aperti, da questa mattina, primo, secondo e terzo cancello del cimitero di Siracusa, in modo da non creare assembramenti davanti alla struttura.

A darne notizia è il sindaco Francesco Italia, il quale ricorda che l'ingresso è possibile solo in ordine alfabetico.

"Stamane, inoltre, sono stati realizzati ulteriori doverosi interventi di pulizia e decoro all’interno del cimitero comunale che non saranno interrotti" - dichiara Italia