Siracusa, nuovo stop al servizio Asacom: Confcooperative "Le scuole fanno muro"

Sembrava destinato a ripartire il servizio Asacom a Siracusa, attraverso la didattica a distanza così da assicurare anche agli studenti disabili il diritto allo studio.

"Dopo una serie di interlocuzioni con l’assessore alle Politiche Scolastiche, Pierpaolo Coppa e la dirigente, Loredana Caligiore che stavano conducendo alla soluzione della vicenda - spiega con rammarico il presidente di Condcooperative Siracusa, Enzo Rindinella - abbiamo incontrato un ostacolo, incredibilmente, proprio nelle scuole. I dirigenti scolastici sembrano fare muro e chiudono alla possibilità di garantire, con quanto la tecnologia mette a disposizione, il servizio agli alunni e alle loro famiglie. Questo - prosegue Rindinella - nonostante l’amministrazione comunale abbia inviato loro le comunicazioni relative alla soluzione individuata. Ad oggi restiamo in attesa di capire come e quando gli istituti scolastici intendano organizzarsi per garantire il diritto all'integrazione scolastica al fine di sviluppare le potenzialità dell'alunno con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione”, previsto dall'articolo 12, comma 4 della legge 104/92 che, ricordiamo, non è né sospesa né abrogata. Ci aspettiamo una risposta chiara e univoca - conclude - in luogo di risposte ipotetiche, arrivate in ordine sparso e spesso vaghe".