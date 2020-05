Siracusa, Foti: "Disporre tariffazione Tari che tenga conto del periodo di chiusura delle attività"

Tariffazione Tari diversa, per la quota variabile alle attività commerciali e non, chiuse a causa del Coronavirus, che tenga conto del periodo di chiusura imposto.

A chiederlo è Alfredo Foti, ex assessore comunale.

E' infatti possibile prevedere "anche agevolazioni per le utenze domestiche disagiate, tra l’altro tale misura può essere applicata sotto forma di ulteriori agevolazioni anche a tutte quelle attività che su base volontaria hanno chiuso le loro attività per tutelare la salute pubblica e dei loro addetti" - spiega Foti, chiedendo di andare sempre più incontro ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia