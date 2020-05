Siracusa, minaccia di morte la compagna: voleva 10 euro per la droga

Dovrà rispondere di tentata estorsione aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Si tratta di un siracusano di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in un’abitazione di Via Immordini per un’aggressione: l’uomo, che vive a casa della sua compagna, aveva minacciato di morte la donna con un coltello, alla presenza della figlia minorenne, per ottenere 10 euro per comprare della droga. L'uomo aveva aggredito anche un vicino di casa accorso per difendere la donna: Quest'ultimo, invalido sulla sedia a rotelle, era stato picchiato dall'uomo.

All’arrivo degli uomini delle Volanti l'aggressore ha opposto resistenza, ma alla fine è stato bloccato e disarmato.

Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.