Fra 3 giorni verifica su curva dei contagi: algoritmo sarà decisivo

Fra tre giorni ci sarà una prima analisi sull'andamento della curva epidemiologica e al Ministero della Salute si insedierà un comitato scientifico per valutare sulla base di un algoritmo come procede la diffusione del virus regione per regione.

In quella sede si valuterà che cosa fare per ogni singola regione. Sulla base dei risultati, Ministero della Salute e Regioni decideranno se procedere a ulteriori allentamenti delle misure, oppure se fare un passo indietro.

E mentre si attende un primo verdetto sull'andamento della curva bella Fase 2, le Regioni vanno ancora in pressing per chiedere che già lunedì sia consentito ai negozi di riprendere le attività, ma il governo frena e ribadisce la linea: prima del 18 maggio non si riapre nulla.

Si è comunque raggiunto un compromesso, con l'esecutivo che anticiperà l'apertura di bar, ristoranti e parrucchieri al 18 maggio, giorno in cui ripartiranno anche le messe. Sulla decisione finale però, l'ultima parola spetterà ai dati.