Priolo, lega il cane all'auto e lo trascina uccidendolo. Testimoni denunciano l'accaduto

Un atto crudele, che non ha alcuna giustificazione e senso.

Oggi pomeriggio un uomo ha legato un cane con una corda alla sua auto ed è partito a velocità, trascinandolo. Poi lo ha abbandonato. E' accaduto a Priolo, nella zona di San Focà. l cane, soccorso da alcuni passanti, è stato portato presso l’ambulatorio veterinario Croce Azzurra, ma nonostante il tentativo di salvargli la vita, è deceduto poco dopo.

Immediata la denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

L'episodio ha avuto immediata eco sui social, suscitando grande dolore.

“Un atto vergognoso - ha commentato il Sindaco Gianni - perpetrato ai danni di un povero animale indifeso, che merita verità e giustizia. Si sta già indagando e l’auspicio è che chi ha compiuto un simile gesto possa essere punito in maniera esemplare”.

"Ringrazio i ragazzi che hanno denunciato e i nostri volontari che hanno fornito il primo soccorso.Vi ringrazieremo come meritate giorno 11 in consiglio comunale a nome di tutta la città. Priolo non è questo!" Cosi scrive dente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte.