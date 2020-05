Siracusa, resistenza a pubblico ufficiale: denunciati in due

E' accusato di reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale nell’ambito di un controllo su strada. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato S.K., di 20 anni.

Denunciata anche una donna, O.G. (donna) di 26 anni, per il reato resistenza a pubblico ufficiale, commesso nell’ambito di un intervento per lite in famiglia.

Infine C.F. di 40 anni è stato denunciato non essersi fermato ad un posto di controllo. Inoltre, lo stesso è stato sanzionato per non aver rispettato le norme sul contenimento sanitario.