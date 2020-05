Catania, casa per anziani abusiva: sequestrata dai Carabinieri

Una struttura socio-assistenziale per anziani abusiva in cui i carabinieri hanno riscontrato "gravi irregolarità e senza le più elementari misure per la prevenzione e il contenimento del Covid-19" è stata sequestrata da militari del Nas di Catania a San Pietro Clarenza. La responsabile è una 46enne munita esclusivamente di un attestato di operatore socio assistenziale che vi lavorava assieme al proprio convicente. La donna è stata denunciata alla Procura di Catania.