Mes, trovato l'accordo all'Eurogruppo. Conte: "Serve il Recovery fund"

L'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul Mes. E' quanto si apprende da fonti Ue.

"Accordo raggiunto all'Eurogruppo su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati che lo desiderano, per soddisfare le esigenze di finanziamento legate al Covid", lo ha annunciato su Twitter il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, evidenziando che la linea del Mes "sarà operativa dal primo giugno".

Ma all'Italia non basta. Nel suo intervento conclusivo in The State of the Union il premier italiano Conte ha sottolineato che "La sfida cruciale è quella di tradurre in realtà il segnale politico sul "Recovery Fund", prima che sia troppo tardi per le economie e per la società del nostro continente. L'impatto economico della crisi da Covid-19 è gigantesco e drammatico, come le previsioni economiche europee ed internazionali confermano. Pertanto, l'Europa deve agire senza ulteriore indugio per avviare la ripresa economica".

"Se non adottiamo e attuiamo rapidamente una risposta europea coordinata basata sulla solidarietà, sul coraggio, su misure straordinarie all'altezza della sfida senza precedenti, sarà lo stesso progetto europeo ad essere in gioco. Le sfide nella crisi attuale sono una ripresa tempestiva e piena delle economie europee interconnesse, il Mercato Unico - che è un pilastro fondamentale dell'Unione Europea - e le catene di valore che sono al cuore dell'industria europea. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri e dobbiamo tutti fare affidamento gli uni sugli altri". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'intervento conclusivo dell'edizione 2020 di 'State of the Union'. "Le tre misure Sure, Bei, Mes sono insufficienti, ammontando ad una frazione di quanto altre grandi economie, come quella Usa, stanno spendendo per sostenere le loro imprese e le loro famiglie.