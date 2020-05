Coronavirus, 36.000 i morti in Gb: anche bimbo di 6 settimane

Si fa sempre più pesante il bilancio dei morti da coronavirus nel Regno Unito: balzato a oltre 36.000 secondo l'agenzia Pa, sulla base di una nuova elaborazione dell'Ons, l'Istat britannico, con l'aggiunta di 3417 decessi la cui causa era stata registrata come dubbia negli ospedali inglesi il 25 aprile e il 7 maggio ed è stata poi accertata con tamponi post mortem. Il totale di vittime nella sola Inghilterra - dentro e fuori gli ospedali - tocca così 33.021 secondo l'Ons; oltre 36.000 contando pure Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E c'è anche un bebè di sole 6 settimane, con patologie pregresse, fra le 332 vittime del coronavirus censite negli ultimi 3 giorni dal servizio sanitario britannico (Nhs), negli ospedali dell'Inghilterra, e rese note oggi.

Si tratta della più giovane in assoluto al mondo, tenuto conto che finora il caso noto record era quello di una bimba di 5 mesi morta a New York. Secondo l'Nhs, i 332 morti conteggiati oggi hanno fra i 103 e le 6 settimane appunto; tutti "con patologie pregresse" tranne 22 di età compresa fra 40 e 96 anni.