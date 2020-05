L'Associazione Decontaminazione scrive al sindaco di Augusta: "No alle antenne 5G"

Si dice preoccupata l'Associazione Decontaminazione Sicilia per l'eventuale installazione delle antenne 5G sul territorio di Augusta.

Così l'associazione scrive una lettera alla sindaca Cettina Di Pietro, chiedendo di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione sul tema, auspicando un'ordinanza che ne vieti l'installazione.

"La città di Augusta - si legge nella lettera - ed i suoi abitanti patiscono già gravi conseguenze per l'inquinamento ambientale che non è trascurabile. Facciamo sì che ai pericoli per la salute, già presenti nel nostro martoriato territorio, non se ne aggiungano altri, quale sono i campi magnetici collegati alle nuove tecnologie"