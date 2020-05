Siracusa, Consulta civica: riprendere le terapie a domicilio per i bambini autistici

Un intervento urgente con la presenza effettiva di terapisti presso il domicilio delle famiglie con un bambino con disabilità per riavviare le terapie sospese e da seguire ogni singolo giorno.

Questa la richiesta di Samanta Ponzio Presidente Cad Sociale di Siracusa e Assessore della Consulta Civica di Siracusa.

"Le maestre di sostegno on line sono insufficienti perché non si può, ad esempio, pretendere l'attenzione davanti ad un computer di un bambino affetto da autismo" - dice Ponzio