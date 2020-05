Siracusa, doni per grandi e piccini all'Umberto I consegnati dai Vigili del Fuoco

Oggettini in lana merinos, portachiavi per i papà e fiori in stoffa per tutte le mamme. La consegna all'Ospedale di Siracusa, per conto dell’associazione pi.gi.tin (piccoli giganti in terapia intensiva neonatale), è stata fatta dai Vigili del Fuoco di Siracusa.

Tutti gli oggetti sono stati confezionati a mano dai volontari dell’associazione pi.gi.tin, che da un paio di mesi non possono accedere al reparto per offrire il loro regolare supporto ai genitori dei bambini prematuri ricoverati.

"Registriamo l’ennesimo gesto di grande solidarietà a favore dei nostri piccoli ospiti – dichiara il direttore del reparto Massimo Tirantello – che anche in questo momento di emergenza e di distanziamento sociale è stato reso possibile dalla disponibilità dei Vigili del Fuoco che non hanno esitato a farsi da tramite per portare a compimento il desidero dell’Associazione. Ai componenti Pigitin e al Comando dei vigili del fuoco di Siracusa giunge un sentito ringraziamento da parte di tutto il reparto e dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa”