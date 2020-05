Canicattini Bagni, riaperta da lunedì la Villa Comunale

Sarà riaperta da lunedì la Villa Comunale di Canicattini Bagni.

Si potrà accedere dal solo cancello di Via Umberto, e l'apertura seguirà i seguenti orari: giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00; domeniche e festivi: ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

L'accesso del pubblico, regolato dal personale comunale, è consentito fino a un numero massima di 15 persone contemporaneamente con una sosta all’interno che non potrà superare 60 minuti.

Rimane vietato l’uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che sono chiuse.