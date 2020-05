Siracusa, sequestrata discarica abusiva sulla strada Benalì

Una vasta area, all'interno della strada Benalì, traversa San Francesco, in contrada Tivoli e che era stata adibita a discarica, questa mattina è stata sottoposta a sequestro. .

Nella zona spesso è stato alle decine di cassonetti che vi erano dislocati prima dell’avvio della raccolta differenziata anche in queste aree.

Al suo interno, oltre a cumuli di immondizia indifferenziata e a sfalci di potatura, gli agenti della Municipale hanno rinvenuto un discreto quantitativo di rifiuti pericolosi tra cui farmaci, scarti edili, vernici e guaine bituminose. L’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

A fare scattare l’intervento la scoperta del furto, al suo interno, della struttura preposta alla videosorveglianza dell’area: con l’ausilio di un mezzo pesante ignoti hanno infatti divelto dal terreno un palo alto circa tre metri, appositamente installato per ospitare alla sua sommità una delle decine di “fototrappole” presenti sul territorio.

“Un gesto oltre che inqualificabile anche di vera e propria sfida verso la politica di tutela ambientale che l’amministrazione sta portando avanti”: lo dichiara l’assessore all’Ambiente, Andrea Buccheri stamani sul posto insieme alla Municipale, e che spiega: “Le immagini sono state comunque acquisite e da esse speriamo di risalire agli autori dell’atto vandalico. Questo sequestro giunge al termine di una lunga attività di controllo e di indagine da parte della Municipale che ha provveduto in questi mesi ad elevare decine di multe”.