Siracusa, costruire la resilienza ai tempi del Covid-19: il Prefetto "Nella Fase 2 controlli anti assembramento". VIDEO

Costruire la resilienza ai tempi del Covid-19. Un titolo chiaro quello della conferenza stampa di questa mattina, organizzata da Assostampa Siracusa, alla quale hanno preso parte Giusi Scaduto, Prefetto di Siracusa, Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa, Vera Carasi, Segretario generale Ust Cisl Sr-Rg e il sindaco Francesco Italia. La convivenza con il Coronavirus e la Fase 2 i temi sul tavolo. Tantissime le domande poste dalla stampa locale, in un momento ancora di difficile comprensione per i cittadini.

E' di ieri la foto sul profilo Facebook del primo cittadino che ritrae un chiaro assembramento di ragazzi al Monumento dei Caduti, ed è sempre di ieri il monito di Polizia e Carabinieri, i quali esortano a non sottovalutare le norme anti contagio: mascherine e distanze.

"Il piano di controllo è stato aggiornato. - ha risposto il Prefetto alle domande di SiracusaPost. - Nella seconda fase ci concentriamo nei controlli anti assembramenti, ma non per rendere la vita più difficile ai cittadini, ma per tutelare la salute pubblica".

Nessuna nuova misura di sicurezza, rispetto a quelle già messe in campo, nel polo industriale, ha detto Bivona, ma sicuramente più controlli. "Senza una cultura alla sicurezza ci sarebbero grosse difficoltà" - ha detto Bivona.

Toccato anche il tema del rientro a scuola. A questo proposito il garante dei diritti dell'Infanzia di Siracusa aveva avanzato la proposta di tornare a scuola a settembre, ma posizionando i banchi all'aperto. "Non è così semplice con le alte temperature siracusa" - ha commentato Italia

