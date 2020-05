Priolo, uccide un cane randagio trascinandolo con la sua auto: 69enne denunciato per maltrattamenti

Denunciato per maltrattamento di animali il 69enne pensionato di Priolo che nel tardo pomeriggio di ieri ha legato le zampe anteriori di un cane con una corda al paraurti della sua auto e lo ha trascinato per una strada di campagna, causandone la morte.

E' stato un giovane che stava facendo attività sportiva in sella alla sua bici ad essere testimone involontario di quanto era accaduto e a contattare i Carabinieri. Mentre il cane, un randagio è stato soccorso, purtroppo senza che si potesse far nulla per salvarlo, l'anziano è stato rintracciato poco dopo e convocato in caserma.

Ai militari dell'Arma non ha dato nessuna spiegazione, né alcun chiarimento, chiudendosi in un silenzio totale.

Al momento, secondo quanto riferiscono i Carabinieri quindi non si esclude che il gesto sia stato motivato da mera crudeltà.

L’uomo è stato comunque anche sanzionato per aver violato la normativa anti-Covid, avendo circolato senza giustificato motivo.