Lentini, nascondeva droga in casa nonostante i domiciliari: denunciato

Nascondeva in casa, nonostante gli arresti domiciliari, 6 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 280 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Questa la scoperta dei Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare in casa di B.A., lentinese di 29 anni, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo, al momento del controllo, avrebbe tentato di disfarsi della droga gettandola dalla finestra, ma lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato dai militari