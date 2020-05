In Libia attacco vicino alla residenza dell'ambasciatore italiano

Un attacco delle forze di Haftar contro civili ha colpito nella tarda serata di ieri l'area intorno alla residenza a Tripoli dell'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. Lo rende noto il Ministero degli Esteri italiano.

"Questi attacchi indiscriminati sono totalmente inaccettabili e denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana", è la condanna della Farnesina.

Almeno cinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite