Siracusa, riapertura Pediatria, Medicina, Geriatria e Stroke Unit all'Umberto I: prevista dopo la metà di maggio

Saranno riattivati nella seconda meta di maggio i reparti di Pediatria, Medicina e Geriatria e Stroke Unit.

Questo quanto comunicato ai sindacati nel corso della riunione tenuta dai vertici Asp in videoconferenza con i sindacati.

Sarà una riapertura graduale, che prevede inizialmente 6 posti letto in Pediatria e 8 posti letto in Medicina e Geriatria.

I tre reparti erano stati chiusi il 16 aprile scorso dopo i casi di contagio che si erano verificati sia tra il personale sanitario che tra i pazienti e per provvedere ad una sanificazione approfondita. I pazienti non covid erano stati trasferiti in altre strutture

Se la situazione emergenziale dovesse consentirlo, l'Asp ha espresso l'intenzone di destinare il padiglione Nord dell’Umberto I ( ex malattie infettive e Pediatria) ad area Covid, al fine di consentire un graduale ritorno alla “normalità assistenziale” dei pazienti non Covid ricoverati nel Presidio ospedaliero del capoluogo.