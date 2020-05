Siracusa, assembramenti al Monumento ai caduti: il sindaco fa appello ai giovani

Continuano, nonostante gli appelli, gli assembramenti a Siracusa, dopo l'inizio della Fse 2 dell'emergenza coronavirus.

Uno dei luoghi preferiti sembra essere, complice il fantastico panorama, è il Monumento ai caduti.

Da qui l'appello lanciato dalla sua pagina facebook dal sindaco Francesco Italia.

"Cari cittadini l’epidemia di Covid19 non è stata ancora sconfitta: non vanifichiamo i risultati della quarantena, e continuiamo a lottare insieme il contagio.

Mi rivolgo in particolare si ragazzi: seguire le regole di prevenzione salva la salute vostra e dei vostri cari.

Ripeto: sono assolutamente vietati gli assembramenti; è necessario mantenere la distanza di sicurezza; è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione nei luoghi pubblici chiusi o nelle aree aperte ove non è possibile rispettare la distanza sociale.

Comprendo la voglia di tornare a vedersi, ma bisogna rispettare le regole e rispettare la vita" .