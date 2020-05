Siracusa, solidarietà alimentare: emesso l'avviso per accedere al fondo

Emesso, dal Settore Pari Opportunità Sociali del Comun di Siracusa, l’avviso per accedere al fondo di solidarietà alimentare.

In particolare, tra i requisiti necessari per accedere al beneficio, oltre alla presenza stabile sul territorio comunale, è stata richiesta la sussistenza, per la mensilità di marzo 2020, di entrate effettive non sufficienti a raggiungere il “minimo vitale”, calcolato con riferimento all’assegno sociale aumentato della metà e parametrato alla consistenza del nucleo familiare.

“Visto l’elevatissimo numero di domande acquisite - hanno dichiarato il sindaco Francesco Italia e l’assessore alle Pari opportunità Sociali Alessandra Furnari -. abbiamo provveduto alla corresponsione di un acconto pari a cento euro a tutti gli aventi diritto secondo i parametri indicati, con priorità ai soggetti privi di altre forme di sostegno, così come previsto dall’Ordinanza di Protezione Civile”.

“Nella valutazione delle istanze hanno ancora detto il sindaco Italia e l’assessore Furnari - abbiamo potuto fare affidamento esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai cittadini, come per altro previsto in considerazione dello stato emergenziale. Il residuo di quanto stanziato dal Governo nazionale sarà corrisposto a breve tenendo conto dei criteri già indicati, opportunamente riproporzionati al numero di istanze pervenute e alla consistenza del nucleo familiare”.