Coronavirus, Siracusa e provincia: contagi invariati. Rimangono 111 i positivi attuali

Non cambia nulla nella situazione dei contagi da coronavirus in provincia di Siracusa. I postivi attuali continuano ad essere 111 con 36 ricoverati, 99 guariti e 25 decessi,

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle altre province dell’Isola, aggiornati alle 16 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11); Catania, 694 (82, 243, 90); Enna, 288 (114, 104, 29); Messina, 362 (71, 138, 52); Palermo, 396 (58, 96, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 71 (4, 63, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.