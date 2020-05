Siracusa, Fase 2: permane obbligo di rispetto delle prescrizioni sanitarie

Con l’entrata in vigore della seconda fase dell’emergenza epidemiologica e l’apertura di diverse attività produttive, le Forze di Polizia della Provincia di Siracusa sono impegnate a vigilare sull’osservanza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Cvid-19 vigenti sull’intero territorio nazionale, fino al prossimo 17 maggio.

La Polizia di Stato sta svolgendo servizi di controllo e vigilanza sull’osservanza delle norme igienico-sanitarie, sul divieto di assembramento e sul rispetto del distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Rimangono invariati i divieti di spostamento per le persone positive e per quelle che si trovano in quarantena domiciliare e per l’esercizio delle attività non ancora autorizzate all’apertura.

Per quanto riguarda gli spostamenti, il Questore della Provincia di Siracusa Gabriella Ioppolo ricorda che “Le disposizioni poste a salvaguardia della salute pubblica devono essere scrupolosamente osservate per continuare a contrastare efficacemente la diffusione del virus.

Si ribadisce, pertanto, che è necessario evitare ogni forma di assembramento, rispettare il distanziamento sociale e indossare i dispositivi di protezione individuale all’interno degli esercizi commerciali e sulle pubbliche aree, quando non è possibile mantenere il distanziamento personale.”

Sul sito istituzionale della Polizia di Stato è disponibile il modello di autocertificazione e sono indicate le modalità per l’utilizzo di quello precedente che conserva validità.