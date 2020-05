Siracusa, il lock-down non ferma lo spaccio: segnalati 66 assuntori

Il lock-down da pandemia non ha fermato il mercato illegale dello spaccio di droga a Siracusa. A dirlo sono i Carabinieri, i quali, nonostante le restrizioni, hanno sorpreso 66 persone in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, di cui 37 nel solo capoluogo, sorprese in genere, nell’ambito dei servizi effettuati, in prossimità delle più note piazze di spaccio.

Oltre al sequestro dello stupefacente e alla segnalazione alle Autorità, sono state elevate sanzioni per non aver rispettato il contenimento sanitario