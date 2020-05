Siracusa e provincia, fase 2: va a Lentini per trovare un amico e viene sanzionato

Sono ancora diverse le sanzioni elevate per le violazioni delle norme di contenimento sanitario a Siracusa, Cassibile, Carlentini, Ferla e Lentini.

In particolare, un giovane, sebbene residente in un comune distante alcune decine di chilometri, si è recato in Lentini a bordo del suo ciclomotore per fare visita ad un amico che non vedeva da tempo: E' stato sanzionato visto che gli amici non possono rientrare nella categoria dei congiunti.

"Si tratta di un periodo - si legge ancora nella nota dei Carabinieri - nel quale il senso di responsabilità individuale deve guidare ciascuno a prendere le dovute precauzioni evitando di esporsi all’ormai ben noto rischio di contagio – ancora presente – o di creare situazioni di pericolo quali gli assembramenti e mettendo in pratica comportamenti virtuosi. I criteri già adottati nella fase 1 sono tuttora da rispettare, con la sola differenza che alcune pratiche, come ad esempio l’attività sportiva o le visite ai congiunti sono consentite, purché attuate nel rispetto delle condizioni stabilite.

Ancor oggi - conclude la nota - quindi non è consentito passeggiare senza meta al solo fine di svago, né incontrare gli amici al parco per conversare in gruppo senza rispetto delle distanze prescritte; al contrario, il criterio corretto è che occorre ancora rimanere a casa, per uscirne solo nei casi di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute".