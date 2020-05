Noto, vessava da tempo un operaio: "Dammi 1.800 euro o butto giù dal balcone te e tua moglie". Arrestato per estorsione VIDEO

E' accusato di estorsione Simone Manenti, 39 anni di Noto, già conosciuto alle forze dell'odine, finito in manette.

Tutto ha inizio martedì scorso, quando gli investigatori del Commissariato hanno avuto notizia di una estorsione subita da un operaio. La vittima, da tempo, era vessata da costanti richieste di denaro e da minacce poste in essere da un uomo. Al culmine delle richieste, sempre più pressanti, la vittima ha ricevuto via social un messaggio minatorio “ perché non mi rispondi? Devi pagare…. devi pagare o giuro che vengo a casa tua e butto dal balcone te e tua moglie” con la richiesta di 1800 euro. Altri messaggi vocali dello stesso tenore intimidatorio sono stati inviati via whatsApp.

Da qui l'intervento gli uomini del commissariato di Noto, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno colto in fragranza Manenti, mentre riceveva una somma di denaro dalla sua vittima.

Alla base delle pretese estorsive pare vi siano dei debiti derivanti da una compravendita di sostanze stupefacenti effettuata dall’estorsore con terze persone, per onorare i quali, ha cominciato a vessare la vittima scelta sol perché lo conosceva e sapeva che era di Noto.