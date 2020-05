Siracusa, test sierologici nelle case di riposo in attesa dei tamponi: l'appello

Attivare misure di prevenzione ai possibili contagi “Covid 19” nelle case di riposo.

La sollecitazione giunge dalla direzione della Casa di riposo “Aretusa Palace” di Siracusa.

"La struttura socio assistenziale - scrive l'amministratore unico Nunziatina Grioli - ha messo in atto tutte le misure cautelative al fine di evitare l’insorgenza di contagi, tuttavia è necessario effettuare i test diagnostici in laboratori accreditati dalla Regione, tamponi e i test anticorpali con screening periodici su ospiti e personale".

Il monito è indirizzato all’Asp affinché prenda in carico il problema, visto che con l’inizio della Fase 2, bisogna garantire l’ingresso ad altri ospiti e ai loro familiari.

"Ad oggi – aggiunge Grioli – sia i nostri ospiti che i nostri dipendenti non sembrano presentare sintomi, tuttavia chiediamo, a titolo cautelativo, di eseguire almeno i test sierologici per la diagnosi di Covid-19 (Test qualitativi che quantitativi) propedeutici per effettuare i tamponi, a salvaguardia della salute di ospiti e dipendenti, ma anche a tutela del rischio di diffusione del Covid 19 nel territorio siracusano".

La richiesta, fa sapere la direzione della struttura, è già stata indirizzata all’assessorato regionale della Salute, alla Direzione dell’Asp e al sindaco di Siracusa.