Avola, il Comune assegna la nuova sede della Croce rossa nei locali dell'ex mercato di Santa Lucia

Deliberata ieri, dalla Giunta comunale, l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della nuova sede della Croce rossa nei locali ristrutturati dell'ex mercato di Santa Lucia.

Venerdì la Croce Rossa rende omaggio al suo fondatore Hanry Dunant e come ogni anno una piccola delegazione di volontari consegna al sindaco Luca Cannata la bandiera Cri da esporre sul balcone del Comune per l'intera settimana.

“Si corrobora e rafforza il rapporto con la Cri – le parole del sindaco Luca Cannata – che in questo periodo di emergenza si è dimostrato particolarmente importante nel rapporto con i cittadini e la comunità”.