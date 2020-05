Siracusa, il Partito Democratico avvia un confronto on line: "Ricostruire il partito"

Ricostruire un partito ed una classe dirigente plurale che pensi al presente ma soprattutto abbia la capacità di guardare e programmare per il futuro, attraverso l’ascolto e il costante confronto con le realtà sociali, diventando cinghia di trasmissione dei bisogni del territorio con le rappresentanze sovracomunali, regionali e nazionali.

Questa la visione del Partito Democratico siracusano emersa, nel corso di un confronto con le forze sociali, dagli interventi del professore Salvo Adorno, candidato alla Segreteria provinciale aretusea, e di Paolo Amenta, del coordinamento regionale e provinciale di “Base Riformista” del PD e vice presidente regionale di AnciSicilia, che sostiene la candidatura Adorno in questa fase congressuale rallentata dall’emergenza Covid-19.

Quale PD, dunque, per il futuro, si chiede il Gruppo di lavoro Economia e Sviluppo che ha organizzato l’incontro e che raccoglie le competenze diffuse tra iscritti e simpatizzanti del partito in tutto il territorio provinciale.

Un modo diverso di immaginare il ruolo della politica e della futura classe dirigente, che non può non ripartire da due azioni indispensabili per essere strumento di analisi, elaborazione e quindi di attuazione dei conseguenti atti che diano risposte ai bisogni del territorio e dei cittadini: l’ascolto e il confronto. Capaci di cogliere ciò che gli altri e il territorio esprimono, che si trasformano, dopo una seria e attenta analisi ed elaborazione, in condivisione, atto politico fondamentale per un partito come il PD chiamato a rappresentare larghe e diversificate fette della società.

E proprio dall’ascolto e dal confronto con le forze sociali, il candidato alla Segreteria provinciale del PD di Siracusa, Salvo Adorno, e il Vice Presidente di AnciSicilia Paolo Amenta, in quanto rappresentante delle Municipalità, primo front office con i cittadini, sono partiti nei giorni scorsi, attraverso una tavola rotonda in videoconferenza, coordinata dallo stesso Amenta, per parlare del dopo Covid-19, di rilancio dell’economia, di sviluppo e lavoro nel siracusano.

Invitati al confronto, aperto anche ad iscritti e simpatizzanti, sono stati il Segretario provinciale della Cgil, Roberto Alosi, il Presidente di Confindustria, Diego Bivona, la responsabile di Impresa Donna di Cna, Rosanna Magnano, punto di riferimento per donne imprenditrici della piccola e media impresa, il Vice Segretario provinciale di Cna Siracusa, Gianpaolo Miceli, e Fabio Moschella, imprenditore agricolo, già presidente del Consorzio per il limone di Siracusa ed ex assessore alle Attività Produttive al Vermexio.