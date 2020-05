Siracusa, il Sadirs: "subito i tamponi al personale del Parco archeologico"

“Subito i tamponi al personale del Parco archeologico di Siracusa, allocato al Museo “Paolo Orsi””. È quanto chiede il Sadirs in una nota a firma del segretario generale Fulvio Pantano e del segretario provinciale Patrizia Casella e indirizzata a governo e uffici territoriali.

“Ci risulta che non sono stati effettuati i tamponi per verificare la positività o meno al “Covid-19” – scrive il sindacato - non ci sembra il caso di ricordare quanto tragicamente accaduto a due cari colleghi in servizio proprio negli uffici menzionati. Nonostante solleciti fatti dai diretti interessati, ed anche dal dirigente del Servizio, all’Asp di Siracusa, ad oggi nulla è cambiato nonostante qualcuno di loro risulti ancora positivo. È chiaro ed evidente che un riavvio delle attività ed un rientro negli uffici perdurando questa situazione è improponibile. Tra l’altro ci viene riferito dagli stessi lavoratori che nessun dispositivo di protezione degno di tale nome è stato fornito agli stessi. Auspichiamo al fine di riportare un clima di serenità lavorativa in questi uffici, che ognuno per la propria parte e competenza verifichi quanto denunciato e provveda a sollecitare la Asp di Siracusa affinché tutti i lavoratori possano tranquillizzarsi effettuando il tampone, e successivamente quello di verifica. Solo così si potrà ritornare ai posti di lavoro con un po’ di tranquillità, riprendendo quelle che erano le attività quotidiane”.