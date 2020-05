Siracusa, gli studenti su distanziamento sociale a scuole: "Viviamo in classe pollaio"

"Le nostre scuole cadono a pezzi, e bisogna assumersi responsabilità chiare. Come si può parlare di distanziamento sociale a settembre, quando viviamo in classi pollaio, assolutamente troppo strette anche per le norme di sicurezza e in edifici vecchi e pericolanti?".

Così l'Unione degli Studenti Siracusa interviene nel dibattito per il ritorno a scuola.

"E ancora, un’altra conseguenza assolutamente vergognosa riguarda i lavoratori e le lavoratrici dell’ex provincia di Siracusa, che non vedono uno stipendio da mesi. - si legge in una nota - Per questo gli studenti e le studentesse sircusane non solo esprimono solidarietà, ma anche indignazione per le orecchie da mercante della classe politica, che preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto".

"Crediamo ora più che mai necessario ripensare i nostri territori, con una riflessione che attraversi tutta la nostra società, rimettendo al centro i bisogni e le necessità di tutti. - conclude Udu - Crediamo che sia arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e smettere di condurre giochi di forza puramente a scopi di consenso"