Avola, truffa online e possesso di coltello: denunciati in due

Avrebbe incassato i soldi della merce che però non avrebbe mai consegnato. A finire nel mirino della Polizia di Stato di Avola una donna di 42 anni, denunciata per truffa tramite un portale di vendita online.

Inoltre, gli Agenti hanno denunciato un giovane di 22 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico.