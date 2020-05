Melilli, a fuoco un appartamento in via Brancati: indagini in corso

A fuoco un'abitazione in via Vitaliano Brancati a Città Giardino, a Melilli, questa mattina poco dopo le 6.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

I locali del piano terra sono andati distrutti ma fortunatamente non ci sono state conseguenze rilevanti per gli occupanti, comunque affidati alle cure del 118 presente sul posto. Le cause dell’incendio sono di probabile natura elettrica

Indaga la Polizia di Stato