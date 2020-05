Lentini, Bosco scrive a Conte: "Riportiamo a casa gli eroi in camice"

Far rientrare a lavorare negli ospedali del Sud tutti gli operatori della Sanità, Medici, infermieri e assistenti meridionali, che hanno combattuto il Covid 19, negli ospedali del Nord.

A chiederlo è il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, il quale ha inviato la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Sanità e al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

"Li abbiamo ringraziati in tanti modi, - dice Bosco - applausi dai balconi, messaggi di ringraziamento, video su fb, ora è arrivato il momento di dimostrare tutta la nostra riconoscenza con i fatti. Una norma che consenta un piano di mobilità straordinario da nord a sud e nuove assunzioni per gli ospedali meridionali".

"Riportiamo a casa i nostri eroi in camice" - conclude