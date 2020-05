Siracusa, Vinciullo-Alota: "Quali criteri ha usato l'Amministrazione per distribuire i buoni pasto?"

Quali criteri ha usato l'Amministrazione per distribuire i buoni pasto? A chiederlo sono Vincenzo Vinciullo e Fabio Alota, rispettivamente ex deputato regionale ed ex consigliere comunale.

"Non intendiamo fare alcuna polemica su questo argomento così spinoso e difficile da affrontare, ma, chiediamo per evitare l’insorgere di inutili polemiche" - dicono i due