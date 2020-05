Siracusa, viadotto di Targia: l'assessore regionale Falcone assicura: "Pianifichiamo l'intervento e il finanziamento" VIDEO

Si apre uno spiraglio importante per la riapertura del viadotto di Targia, a Siracusa, chiuso, seppur con progressive limitazioni al traffico veicolare, da quasi 8 anni.

L'infrastruttura rappresenta l'unica via di accesso e uscita dalla parte nord del capoluogo, collegamento diretto con la zona industriale e anche l'unica via di fuga in una zona ad alto rischio sismico.

E' stato chiuso a causa delle pessime condizioni strutturali e sostituita da una bretella realizzata dal Comune. Una soluzione che doveva essere temporanea, ma che, passando gli anni e considerata la difficoltà di reperimento dei fondi necessari per il consolidamento del viadotto, pare esser diventata definitiva.

E invece ieri sera nel corso della puntata "Speciale coronavirus" in onda ogni sera in diretta su SiracusaPost.it e Medical Excellence Tv, l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, sollecitato in tal senso dall'altro ospite, Andrea Buccheri, assessore comunale all'Ambiente e alla Polizia Municipale, ha preso l'impegno ufficiale a "pianificare l'intervento e il finanziamento" per il consolidamento del viadotto.

"Settimana prossima sarò a Siracusa per effettuare un sopralluogo di persona - ha detto Falcone - e già domani mattina chiederò all'ingegnere capo del Genio Civile di verificare la situazione. Il governo Musumeci - ha concluso - realizzerà quest'opera".

Di seguito lo scambio di battute tra l'assessore Falcone e l'assessore Buccheri.