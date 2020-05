Avola, al via la distribuzione delle mascherine alla popolazione

A partire da domani, mercoledì 6 maggio, prenderà il via la distribuzione delle mascherine chirurgiche usa e getta alla popolazione di Avola. Potranno essere ritirate al Comando della Polizia municipale di via Labriola, ingresso da via Salvo D'Acquisto.

Potrà presentarsi un solo componente per nucleo familiare. La consegna a domicilio è prevista per anziani, persone fragili e immunodepressi chiamando la Croce Rossa al 3663379140, mentre gli altri potranno recarsi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 al Comando, in base al giorno fissato per la lettera del proprio cognome: dalla A alla B il mercoledì, la C il giovedì, dalla D alla I il venerdì, dalla L alla O il lunedì e dalla P alla Z il martedì.

"Le mascherine sono usa e getta e potremo consegnarne, al momento, soltanto una per persona sulla base delle scorte forniteci dalla Protezione civile regionale - dice l’assessore alla protezione civile Samantha Morale -. Il senso di responsabilità che contraddistingue gli avolesi va dimostrato anche in questo caso, lasciando precedenza a chi non la possiede o non può permettersela”.