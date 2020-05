Siracusa, rete da posta e pesca di frodo al Plemmirio: sequestrati 9 chili di pesce

Pescatori di frodo tra il varco 14 e 15 del Plemmirio. A far emergere la cosa sono state le continue osservazioni del Consorzio, arrivate in Guardia Costiera.

Sul posto sono stati trovati due pescatori subacquei impegnati in attività di pesca in apnea.

I due sono stati fermati, vicino alle loro auto, al termine dell'attività. Ai due è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria per aver effettuato la pesca subacquea in apnea in orario notturno, ed è stata anche sequestrata l’attrezzatura da pesca utilizzata, consistente in 2 fucili subacquei con fiocina e 2 torce.

Sotto sequestro anche il prodotto ittico pescato, per un peso complessivo di 6 chili di specie mista tra polpi, saraghi, triglie, orate, seppie e cicale.

Inoltre, sempre in zona Plemmirio, è stata individuata una rete da posta segnalata con un bidone bianco e una cima galleggiante arancione. La rete da posta, avente una lunghezza di circa 1500 metri, è stata rimossa. All’interno della rete trovati 3 chili di pesce, tra palamite e triglie, sottoposto a sequestro.