Siracusa, tra gennaio e aprile registrata una riduzione degli inquinanti

Registrata una riduzione degli inquinanti, durante il lockdown da Coronavirus, dal Cipa (Associazione per la Protezione dell’Ambiente).

Secondo quanto diffuso da un rapporto, su elementi analizzati nel fra Belvedere e Scala Greca, tra gennaio e aprile è stato rilevato un contenimento delle concentrazioni di NOx (Ossidi di Azoto) e di Benzene, maggiori nei centri a più intenso traffico.

Per gli Ossidi di Azoto (NOx), per il quale il traffico costituisce il fattore causa determinante, le concentrazioni si sono ridotte, da gennaio al periodo marzoaprile del 40-45%. Gli scostamenti sono stati più evidenti nelle stazioni San Focà (da 16 a 7 microgrammi per metro cubo) e di Belvedere (da 13 a 5 microgrammi per metro cubo) più prossime ai centri abitati. Si tratta di riduzioni dovute alla forte contrazione del traffico veicolare.

Per quanto concerne i BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e xilene), composti organici volatili, le concentrazioni (il prodotto più significativo è il Benzene) nel periodo di quarantena si sono ridotti del 25%.

Insomma, c'è sicuramente stato meno traffico e, almeno di questo, ne abbiamo beneficiato tutti.