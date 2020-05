Priolo Gargallo, via alla riqualificazione di piazza Vincenzo Bellini

Consegnati i lavori per la riqualificazione e riconfigurazione di piazza Vincenzo Bellini, a Priolo Gargallo.

In particolare, saranno demolite le opere di cemento armato e parte dei giardini pensili ammalorati. La morfologia della piazza sarà a raso.

L’opera aveva visto l’avvio dei lavori e lo stop per sospetto inquinamento. “Da allora - ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - solo per le verifiche del caso è trascorso più di un anno. La ditta appaltatrice ha chiesto la rescissione del contratto e si è dovuto procedere all’iter ex novo, come prevede la legge”.