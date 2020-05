Canicattini Bagni, lavori nella rete idrica: interrotta l’erogazione di acqua potabile in Contrada Garofalo

Verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nei giorni di venerdì 8 e lunedì 11 Maggio 2020 in Contrada Garofalo a Canicattini Bagni al fine di consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione lungo la condotta della rete idrica.

In questi due giorni di lavori saranno installati i contatori all’ingresso delle condotte che servono le varie Contrade, per monitorare l’acqua in entrata nella zona, mentre altri contatori controlleranno le varie utenze, per un massimo di dieci ciascuno, al fine di verificare che l’acqua erogata non venga utilizzata per usi im-propri che non siano quelli domestici.