Francofonte, sorpresi a rubare 100 chili di arance: arrestati e sanzionati

Sono stati sorpresi, dai Carabinieri, all'interno di un terreno in contrada Virgonello-Lingemi, intenti a rubare arance, che poi venivano stipate in cassette di plastica e posizionate in auto, pronte per essere portate via.

A finire in manette i pregiudicati francofontesi Adriano Cognata, 33 anni, e Daniele Fagone, 41 anni, entrambi sottoposti ai domiciliari e sanzionati per non aver rispettato il contenimento sanitario necessario per far fronte al Coronavirus.

I 100 chili di arance sono stati sequestrati